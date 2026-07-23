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Общество

Появились подробности смертельного урагана в лагере в Свердловской области

Baza: после урагана на Чусовой погибла женщина, еще одна получила травмы
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Свердловской области во время урагана погибла женщина, еще одна получила перелом голени. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, трагедия произошла в туристическом лагере во время коммерческого сплава по реке Чусовой: сильный ветер повалил деревья прямо на палаточный лагерь. Под упавшими стволами оказались две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, вторую госпитализировали с переломом голени.

После происшествия участники сплава заявили, что организаторы были осведомлены о сложной обстановке. По их словам, из-за высокого уровня воды и неподготовленных стоянок существовали дополнительные риски, однако поездку отменять не стали.

Вечером 22 июля ураган разрушил туристический лагерь на камне Омутной на реке Чусовой. В настоящее время проводится эвакуация туристов.

Как отметили местные жителе, погодные условия на Среднем Урале становятся все более экстремальными и превращают туристические походы в серьезное испытание.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае женщины решили сфотографироваться и рухнули со скалы.

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