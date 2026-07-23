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Общество

В Новосибирской области мужчина оказался в больнице после нападения шершней

У жителя Новосибирской области началась аллергическая реакция из-за яда шершней
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В селе Козино Усть-Таркского района Новосибирской области 54-летний мужчина был атакован роем шершней и попал в больницу, пишет kp.ru.

Он пытался самостоятельно убрать гнездо в сарае, накрыв его пакетом, однако насекомые вылетели наружу и ужалили его в ногу и спину. После укусов у сельчанина началась сильная аллергическая реакция, и ему понадобилась экстренная помощь.

Сейчас состояние мужчины улучшилось, его готовят к выписке.

По его словам, шершней в селе стало заметно больше — их гнезда находят в сараях, под крышами домов на деревьях. Из-за этого часть жителей боится выходить во двор и выпускать на улицу детей.

Пострадавший призвал местные власти организовать обработку опасных мест и напомнил, что уничтожать гнезда самостоятельно опасно.

Ранее женщина высосала яд у мужа, укушенного коброй, и отравилась сама.

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