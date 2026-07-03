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Общество

Женщина высосала яд у мужа, укушенного коброй, и отравилась сама

Китаянка высосала яд из руки мужа после укуса кобры и в итоге сама отравилась
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В Китае женщина попыталась помочь мужу после укуса кобры, но сама попала в больницу. Об этом сообщает SCMP.

Фермер из провинции Юньнань работал в поле, когда змея укусила его за палец. Испугавшись за жизнь мужчины, его жена решила действовать так, как видела по телевизору, и самостоятельно высосала яд из раны.

Пострадавшего доставили в больницу, однако вскоре симптомы интоксикации появились и у самой женщины: у нее онемели рот, язык, лицо и конечности, затем она почувствовала сильную слабость.

Врачи диагностировали отравление ядом кобры и ввели обоим противоядие, после чего их состояние удалось стабилизировать. Спустя несколько дней супругов выписали домой.

Ранее женщина оказалась в реанимации после укуса гадюки во время сбора ягод в российском лесу.

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