16-летний подросток без прав катал подругу на мотоцикле и сбил двух человек

Под Калининградом подросток устроил ДТП и отправил в больницу троих человек

В Калининградской области 16-летний юноша катал девушку на мотоцикле и сбил двоих людей. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 21 июля в Светлом. По данным ведомства, подросток без водительских прав ехал на кроссовом мотоцикле Enduro по улице Советской и у дома №4 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу.

После наезда мотоцикл опрокинулся, в результате чего с него упала 16-летняя пассажирка. Девушка ехала без шлема и защитной экипировки. В итоге она и пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки действиям участников дадут правовую оценку.

Ранее подросток снял на камеру, как попал в ДТП.