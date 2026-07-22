Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

16-летний подросток без прав катал подругу на мотоцикле и сбил двух человек

Под Калининградом подросток устроил ДТП и отправил в больницу троих человек
осавтоинспекция 39/VK

В Калининградской области 16-летний юноша катал девушку на мотоцикле и сбил двоих людей. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 21 июля в Светлом. По данным ведомства, подросток без водительских прав ехал на кроссовом мотоцикле Enduro по улице Советской и у дома №4 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу.

После наезда мотоцикл опрокинулся, в результате чего с него упала 16-летняя пассажирка. Девушка ехала без шлема и защитной экипировки. В итоге она и пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки действиям участников дадут правовую оценку.

Ранее подросток снял на камеру, как попал в ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!