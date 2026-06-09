Подросток снял на камеру, как попал в ДТП

Во Владивостоке подросток перевернулся в ДТП и снял это на видео

Во Владивостоке школьник опрокинулся на мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке подросток трюкачил на мопеде в Центре города и упал прямо под колеса автомобиля. Момент происшествия попал на видео, снятое самим нарушителем», – говорится в публикации.

На записи заметно, как после падения подросток поднимается, садиться на мопед и уезжает. Получил ли школьник в момент падения травмы, не сообщается.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье мигранты избили водителя на дороге.