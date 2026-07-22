В российском городе могут появиться права для электросамокатчиков

В Петербурге предложили ввести права для электросамокатчиков

В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. С такой инициативой на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.

По его словам, стремительный рост популярности электросамокатов требует введения дополнительных мер регулирования.

Представитель Госавтоинспекции заявил, что для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, следует предусмотреть отдельную категорию водительского удостоверения. По его мнению, сервисы кикшеринга должны предоставлять доступ к аренде самокатов только после проверки документа, подтверждающего право на управление таким транспортом.

Согласно инициативе, компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, могут обязать проверять наличие соответствующего водительского удостоверения у пользователя перед началом поездки.

Ранее в Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО.