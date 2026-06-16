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Автомобили

В Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО

Депутат Нилов предложил ввести обязательную страховку для курьеров-самокатчиков
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Госдуме предложили обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. С такой инициативой выступил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

«Что тоже нужно сделать, это обязать всех тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности (СИМ), где не требуется водительское удостоверение, - это электровелосипеды, электросамокаты соответствующей мощности - чтобы у них обязательно был полис, который бы подтверждал, что их гражданская ответственность застрахована. Прежде всего это касается доставщиков», - сказал депутат, отвечая на вопрос о развитии системы ОСАГО.

Нилов пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто уехать, не вернувшись. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему, заключил депутат.

До этого автолюбителям в Российском союзе автомобилистов (РСА) рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении РСА.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.

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