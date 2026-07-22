Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Супружеская пара заставила мужчину пожертвовать почку, угрожая его родителям

Супружескую пару из Румынии арестовали за торговлю органами в Германии
Shutterstock

В Германии расследуют дело о принудительной пересадке почки, пишет Bild.

По данным прокуратуры, супружеская пара из Румынии удерживала соотечественника: забрала у него документы, ограничила связь с семьёй и угрозами заставила согласиться на операцию по пересадке почки.

Следствие считает, что обвиняемые также принуждали потерпевшего работать без оплаты и шантажировали, заявляя, что с его родителями в Румынии может случиться что-то плохое. В итоге он перенес операцию по извлечению органа в немецкой клинике, назвавшись племянником реципиента.

После этого супруги вернулись на родину, где были арестованы по запросу немецкой стороны. Теперь власти добиваются их экстрадиции. Подозреваемых считают участниками организованной группы, им вменяют торговлю людьми с целью изъятия органов.

Ранее хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!