Супружеская пара заставила мужчину пожертвовать почку, угрожая его родителям

В Германии расследуют дело о принудительной пересадке почки, пишет Bild.

По данным прокуратуры, супружеская пара из Румынии удерживала соотечественника: забрала у него документы, ограничила связь с семьёй и угрозами заставила согласиться на операцию по пересадке почки.

Следствие считает, что обвиняемые также принуждали потерпевшего работать без оплаты и шантажировали, заявляя, что с его родителями в Румынии может случиться что-то плохое. В итоге он перенес операцию по извлечению органа в немецкой клинике, назвавшись племянником реципиента.

После этого супруги вернулись на родину, где были арестованы по запросу немецкой стороны. Теперь власти добиваются их экстрадиции. Подозреваемых считают участниками организованной группы, им вменяют торговлю людьми с целью изъятия органов.

Ранее хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки.