В Сочи мать избивала полуторагодовалого сына и приставляла ему нож к шее

Жительницу Сочи задержали после видео с истязанием маленького сына. Об этом сообщает «112».

По данным канала, мальчик подвергался насилию в период с июня по июль текущего года. 38-летняя мать якобы постоянно избивала полуторагодовалого ребенка. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

На опубликованных фото заметны красные следы от руки на пояснице и синяки на ноге.

Помимо этого, россиянка сняла видео. На нем заметно, как женщина подносит к шее ребенка нож. Мальчик тем временем громко плачет и пытается убрать от себя лезвие.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщается в публикации СК.

Ситуация находится на контроле у главы управления СК по краю.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка сбросила маленького сына с лестницы и упала на него.