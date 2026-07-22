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Общество

Основатель Wildberries навзала главным приоритетом безопасность людей

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала приоритетом безопасность людей
Сергей Бобылев/РИА Новости

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким назвала приоритетом безопасность людей и сотрудников. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

Ким отметила, что на объектах проводятся тренировки и отработана система оперативной эвакуации при ракетной опасности.

«Безопасность людей — наш приоритет, все наши объекты защищены теми же средствами защиты, что и любые другие промышленные объекты в России, в том числе силами ПВО», — сказала она.

По ее словам, компания делает все возможное для того, чтобы защитить людей. Есть также компенсации — семьям погибших при атаках на склады выплатят по 2 млн рублей, тяжело пострадавшим — по 1 млн.

«Мы уже обратились в государственные органы с предложениями по разработке дополнительных мер поддержки. Более того, уже на следующий день после первой атаки многие министерства сами вышли с нами на связь и предложили различные варианты помощи», — добавила она.

Кроме того, Wildberries начал первые выплаты продавцам, пострадавшим после атаки на склады. 22 июля первые выплаты должны были получить более 88 тысяч продавцов.

Ранее в ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением

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