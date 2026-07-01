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На Волге теплоход с грузом пшеницы сел на мель

Теплоход «Нальчик» с грузом пшеницы сел на мель на Волге в Нижегородской области
TVVid channel/YouTube

В Нижегородской области на реке Волга на мель сел теплоход «Нальчик», который перевозил груз пшеницы. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 июля вблизи города Городец.

«В результате происшествия пострадавших нет, судовой ход не перекрыт. Проводятся мероприятия по снятию судна с мели», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства, отметили в ведомстве.

В мае сухогруз сел на мель в акватории Мраморного моря. По данным агентства IHA, ЧП произошло у побережья турецкого города Карасу. Судно Ninova, шедшее под флагом Камеруна, в условиях шторма потеряло управление. В результате его отнесло к берегу, где сухогруз сел на мель.

Информация о пострадавших не поступала. Были организованы спасательные работы.

Ранее «пробка» из 75 судов образовалась в Волго-Каспийском канале.

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