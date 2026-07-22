Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Подростки устроили драку из-за электронной сигареты в Подмосковье

В Подмосковье подростки избили сверстников из-за электронной сигареты
Воскресенск Онлайн/MAX

В подмосковном Воскресенске полиция проверяет сообщение о драке подростков у дома на улице Быковского, сообщили в УМВД по Московской области.

В потасовке, по словам свидетелей, участвовала группа подростков, после чего они скрылись с места происшествия. Когда на вызов приехали полицейские, несовершеннолетних уже не было.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», конфликт вспыхнул из-за электронной сигареты, а среди пострадавших мог быть подросток с ОВЗ.

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают участников инцидента. В ведомстве уточнили, что заявлений о телесных повреждениях пока не поступало, тем не менее по факту происшествия начата проверка.

Ранее в Петербурге подростки напали на 15-летнюю школьницу и измазали ее яйцами и мукой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!