Подростки устроили драку из-за электронной сигареты в Подмосковье

В подмосковном Воскресенске полиция проверяет сообщение о драке подростков у дома на улице Быковского, сообщили в УМВД по Московской области.

В потасовке, по словам свидетелей, участвовала группа подростков, после чего они скрылись с места происшествия. Когда на вызов приехали полицейские, несовершеннолетних уже не было.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», конфликт вспыхнул из-за электронной сигареты, а среди пострадавших мог быть подросток с ОВЗ.

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают участников инцидента. В ведомстве уточнили, что заявлений о телесных повреждениях пока не поступало, тем не менее по факту происшествия начата проверка.

Ранее в Петербурге подростки напали на 15-летнюю школьницу и измазали ее яйцами и мукой.