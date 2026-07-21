Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Измазали яйцами и мукой: школьница подверглась нападению сверстников в Петербурге

В Петербурге подростки напали на 15-летнюю школьницу после онлайн-конфликта
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском районе Петербурга неизвестные избили 15-летнюю школьницу, сообщает 78.ru.

Вечером 20 июля группа сверстников напала на девочку у дома №2 на Котельниковой аллее. По предварительной информации, конфликт начался из-за ссоры в интернете, после чего подростки договорились об офлайн-встрече.

На месте школьницу избили и, как сообщают источники, измазали яйцами и мукой. Пострадавшую госпитализировали с травмами, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время полиция устанавливает всех участников инцидента, СУ СК России по Санкт-Петербургу проводит проверку по статье о хулиганстве.

До этого подростки избили сверстника в лагере на Алтае. Как отметили в СК, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сами сотрудники учреждения якобы не выявили инцидент своевременно и не разобрались в ситуации. При этом администрация лагеря якобы пыталась скрыть этот инцидент. В действиях персонала увидели признаки халатности.

Ранее в Ленобласти подростки облили девочку маслом и избили, сняв это на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!