Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Забайкальского гинеколога обвиняют в ошибке, из-за которой пациентка лишилась матки

В Забайкалье гинеколога будут судить за врачебную ошибку
Shutterstock/FOTODOM

В Забайкалье будут судить акушера-гинеколога, которая, по версии правоохранителей, допустила врачебную ошибку. Об этом сообщает Chita.ru.

По данным издания, женщина пришла к медику на осмотр из-за послеродовой болезни. Специалист назначила неправильное лечение. Также во время ночного дежурства она не осмотрела пациентку. Утром она сказала другому дежурному врачу, что оценила состояние женщины как удовлетворительное.

Тем временем состояние пострадавшей ухудшалось. Позже это привело к удалению матки.

В отношении медика возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В случае, если ее вину докажут, гинеколог может получить срок до одного года.

По данным издания, в 2012-м году женщина уже становилась фигуранткой уголовного дела, связанного с пациенткой. Медик недооценила состояние женщины, из-за чего младенец появился на свет инвалидом.

Ранее женщина из Карелии лишилась ребенка из-за врачебной ошибки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!