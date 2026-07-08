Забайкальского гинеколога обвиняют в ошибке, из-за которой пациентка лишилась матки

В Забайкалье гинеколога будут судить за врачебную ошибку

В Забайкалье будут судить акушера-гинеколога, которая, по версии правоохранителей, допустила врачебную ошибку. Об этом сообщает Chita.ru.

По данным издания, женщина пришла к медику на осмотр из-за послеродовой болезни. Специалист назначила неправильное лечение. Также во время ночного дежурства она не осмотрела пациентку. Утром она сказала другому дежурному врачу, что оценила состояние женщины как удовлетворительное.

Тем временем состояние пострадавшей ухудшалось. Позже это привело к удалению матки.

В отношении медика возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В случае, если ее вину докажут, гинеколог может получить срок до одного года.

По данным издания, в 2012-м году женщина уже становилась фигуранткой уголовного дела, связанного с пациенткой. Медик недооценила состояние женщины, из-за чего младенец появился на свет инвалидом.

Ранее женщина из Карелии лишилась ребенка из-за врачебной ошибки.