Стало известно о внеплановой эвакуации на складе Ozon в Ленобласти

На складе маркетплейса Ozon в Ленинградской области провели внеплановую учебную эвакуацию. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Как рассказали «Осторожно, новости» сотрудники склада Ozon в Ленинградской области, сегодня у них провели внеплановые учения. Обычно учебную тревогу проводят раз в три месяца для отработки действий при пожарах или ЧС. По регламенту сотрудники должны прекратить работу и быстро эвакуироваться через запасные выходы», — сказано в посте.

При этом, согласно данным журналистов, других мер на складе пока не ввели: сотрудники по прежнему работают в ночь, не могут проносить с собой документы и ключи. По словам работников, многие начали переживать за свою безопасность и стараются не брать много ночных смен.

Ночью 22 июля логистические центры Wildberries были атакованы в Краснодаре и Невинномысске. Как сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким, в результате атаки есть пострадавшие. Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

Ранее СК РФ квалифицировал ночные атаки ВСУ на Краснодар и Невинномысск как теракт.