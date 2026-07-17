Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Пассажир самолета отказался сидеть рядом с женщиной и ударил стюардессу

Пассажир самолета сослался на шариат и устроил скандал, чтобы не сидеть с женщиной
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Пассажир самолета устроил скандал, чтобы не сидеть рядом с женщиной, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 1 июня на борту самолета Turkish Airlines, следовавшего из Турции в Дюссельдорф. По данным немецких правоохранителей, 29-летний гражданин Германии турецкого происхождения отказался сидеть рядом с женщиной, сославшись на законы шариата.

Когда стюардесса попыталась урегулировать ситуацию, мужчина ударил ее по лицу. После приземления самолета в аэропорту Дюссельдорфа к борту вызвали полицию. Подозреваемый признался в совершении преступления, сейчас делом занимается федеральная полиция.

В Turkish Airlines пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО без руки и ноги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!