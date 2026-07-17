Пассажир самолета отказался сидеть рядом с женщиной и ударил стюардессу

Пассажир самолета сослался на шариат и устроил скандал, чтобы не сидеть с женщиной

Пассажир самолета устроил скандал, чтобы не сидеть рядом с женщиной, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 1 июня на борту самолета Turkish Airlines, следовавшего из Турции в Дюссельдорф. По данным немецких правоохранителей, 29-летний гражданин Германии турецкого происхождения отказался сидеть рядом с женщиной, сославшись на законы шариата.

Когда стюардесса попыталась урегулировать ситуацию, мужчина ударил ее по лицу. После приземления самолета в аэропорту Дюссельдорфа к борту вызвали полицию. Подозреваемый признался в совершении преступления, сейчас делом занимается федеральная полиция.

В Turkish Airlines пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО без руки и ноги.