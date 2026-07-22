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Общество

ВСУ наращивают атаки дронами на Белгородскую область

Шуваев: за июль БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область около 11 тыс. раз
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковала территорию Белгородской области в июне и за неполный июль 18,5 тыс. раз. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе».

«За прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тыс. атак беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тыс.», — отметил он.

Шуваев добавил, что ВСУ наращивают интенсивность ударов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что украинские военнослужащие в течение недели выпустили почти 1,9 тыс. беспилотников в направлении Москвы и области.

Обломки одного из сбитых дронов упали на детский сад в Электростали. На месте начался пожар, сотрудники экстренных служб уже его ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. В Ногинске зафиксировали возгорание на территории нефтебазы, два человека получили травмы. Власти в целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный недалеко от места происшествия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье после налета беспилотников скорректировали схему движения общественного транспорта.

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