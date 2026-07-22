Спасатели локализовали возгорание на складе Wildberries в Невинномысске

Владимиров: возгорание в логистическом центре в Невинномысске локализовано

Спасатели локализовали возгорание на складе маркетплейса Wildberries в Невинномысске. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации», — написал он.

Глава региона также выразил благодарность всем, кто работает на месте происшествия.

Ночью 22 июля логистические центры Wildberries были атакованы в Краснодаре и Невинномысске. Как сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким, в результате атаки есть пострадавшие. Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников, обломки которых повредили многоквартирные дома в Краснодаре и частные дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

Ранее во Владимире многоэтажка загорелась после прилета БПЛА.