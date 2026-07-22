В Татарстане водитель маршрутки похитил подростка из-за проблем с оплатой проезда

В Татарстане водитель удерживал подростка в салоне и высадил в незнакомом месте

В Татарстане у водителя маршрутки произошел конфликт с 15-летним пассажиром. Об этом мать несовершеннолетнего рассказала Telegram-каналу «Челны онлайн».

Инцидент произошел 20 июля в маршрутном такси Елабуга — Набережные Челны. Подросток ехал домой, но, когда пришло время оплатить проезд, у него не оказалось наличных, а интернет на телефоне отсутствовал, хотя деньги на карте были.

По словам матери, мальчик сразу объяснил ситуацию и попросил пассажиров поделиться интернетом, но ни они, ни водитель не помогли. Тогда подросток связался с матерью, и та попросила водителя дать номер телефона для перевода денег, однако тот ответил: «Уже не надо!».

Вместо помощи водитель, как утверждает женщина, решил увезти ее сына в неизвестном направлении, а затем высадил его на Казанском проспекте в районе ГЭС и уехал. До города юноша добирался пешком примерно 15–20 минут.е

Женщина настаивает, что ее сын не отказывался платить. Она просит установить личность водителя и дать его действиям правовую оценку.

Ранее в Ярославле водитель автобуса запер пассажиров в салоне и ушел за посылкой в ПВЗ.