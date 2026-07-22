Неизвестные жестоко расправились со спортивным журналистом и подожгли его

Спортивного журналиста Луиджи Эспозито жестоко убили в Италии. Об этом сообщил местный телеканал Rai News.

По его информации, тело нашли на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Эболи (провинция Салерно). Сообщается, что Эспозито стал жертвой жестокого избиения, в результате которого ему сломали кости, а затем сожгли тело. Опознать мужчину удалось благодаря припаркованному неподалеку автомобилю, зарегистрированному на его имя.

Полиция Италии начала расследование. Проверяются записи с камер видеонаблюдения на пути следования автомобиля Эспозито. В районе, где нашли обгоревшие останки, камер нет. Следователи исключили вариант, что убийство связано с работой журналиста. Предположительно, у преступников был личный мотив. Личности подозреваемых не установлены.

Известно, что 53-летний Эспозито освещал футбольные повестки и был главным редактором спортивного сайта TuttoSalernitana.com. Кроме того, он выступал как эксперт на телевидении OttoChannel и писал для портала TuttoC.com.

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