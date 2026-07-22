Предполагаемого поставщика моделей для Эпштейна нашли мертвым во Франции

Предполагаемого сообщника американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Источник уточнил, что речь идет о бывшем модельном агенте и модном фотографе Даниэле Сиаде.

«Рекрутер моделей Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома», — говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование загадочной смерти Сиада. Причины его кончины пока неизвестны. Телеканал напомнил, что Сиада подозревают в подборе девушек для Эпштейна с целью их сексуальной эксплуатации.

6 июля 2019 года Эпштейна арестовали за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми. Финансист обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков девушек. Следствие установило, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее жертва Эпштейна рассказала, что пыталась подцепить венерическое заболевание, чтобы его заразить.