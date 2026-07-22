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Общество

Предполагаемого поставщика моделей для Эпштейна нашли мертвым во Франции

BFMTV: связанного с Эпштейном модельного агента нашли мертвым во Франции
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Предполагаемого сообщника американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Источник уточнил, что речь идет о бывшем модельном агенте и модном фотографе Даниэле Сиаде.

«Рекрутер моделей Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома», — говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование загадочной смерти Сиада. Причины его кончины пока неизвестны. Телеканал напомнил, что Сиада подозревают в подборе девушек для Эпштейна с целью их сексуальной эксплуатации.

6 июля 2019 года Эпштейна арестовали за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми. Финансист обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков девушек. Следствие установило, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее жертва Эпштейна рассказала, что пыталась подцепить венерическое заболевание, чтобы его заразить.

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