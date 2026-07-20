Россиян предупредили о новой схеме мошенников со «взломом Госуслуг»

Мошенники нашли новый способ заставить россиян поверить, что их аккаунт на «Госуслугах» взломан, рассказал «Газете.Ru» Борис Лопатин, старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона.

Схема такая: злоумышленники отправляют ссылку на поддельный сайт, копирующий «Госуслуги». Пользователь видит уведомление о «взломе» — подозрительная активность, неизвестный вход, срочно подтвердить личность. В реальности никакого взлома нет.

«Главная особенность в том, что мошенники не пытаются сразу получить доступ к аккаунту. Они создают ощущение, что страшное уже случилось, — объясняет Лопатин. — Человек думает не о том, настоящий ли сайт, а о том, как быстрее вернуть контроль».

На поддельной странице указан номер «службы поддержки». Пользователь сам звонит мошенникам, которые просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для удаленного доступа.

«В состоянии тревоги человек меньше проверяет детали и быстрее выполняет инструкции», — отмечает эксперт.

Чтобы защититься, не переходите по ссылкам из неожиданных сообщений, проверяйте информацию через официальный сайт, не сообщайте коды из СМС и пароли. Внимательно проверяйте адрес сайта — мошеннические страницы визуально копируют оригинал, но адрес отличается. Включите двухфакторную аутентификацию и уведомления о входах.

«Главная защита — не скорость реакции, а привычка проверять информацию. Даже если сообщение пугающее, первым шагом должно быть не действие по инструкции, а самостоятельная проверка через официальный сервис», — резюмирует Лопатин.

Ранее россиян предупредили, за какими фразами в рабочих чатах следят мошенники.