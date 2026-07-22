Стоматолог рассказал, какие проблемы с зубами передаются по наследству

Наличие «проблемных» зубов (кариес, хрупкость, зубной камень) у родителей не означает, что с зубами детей будет то же самое. Однако передача предрасположенности к таким проблемам реальна. О том, какие стоматологические проблемы на самом деле могут передаваться по наследству и что с этим делать, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель «Клиники доктора Корякина» Артем Корякин.

По словам врача, по наследству передаются не сами заболевания, а особенности анатомического строения. К ним относятся размер и форма зубов, цвет эмали, структура прикуса, глубина фиссур — все это действительно может быть обусловлено генетически. Однако кариес, пародонтит и другие стоматологические заболевания напрямую не наследуются. Передается лишь предрасположенность к ним.

«Структура и форма зубов, цвет эмали, строение прикуса — это все может передаваться генетически. Но кариес по наследству от мамы или папы не передается. Хотя есть факторы, которые способствуют развитию некоторых болезней», — заявил он.

Как отметил врач, генетика может определять так называемую кариес-резистентность — устойчивость зубов к кариесу. Если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене. Исследования показывают, что определенные полиморфизмы генов могут идентифицировать пациентов с более высоким риском развития кариеса.

Наследственный характер могут носить глубокие фиссуры — углубления на жевательных зубах, где застревает пища. При генетической предрасположенности к формированию неправильного прикуса вредные привычки вроде сосания пальца быстрее приведут к его формированию.

«С такими особенностями важно посещать стоматолога раз в три месяца для профилактических осмотров, профессиональной гигиены и фторирования», — отмечает он.

Если у ближайших родственников есть адентия — отсутствие зачатков постоянных зубов, — теоретически она тоже может проявиться у ребенка. Ее нельзя предотвратить, но можно держать под контролем. В 6–7 лет ортопантомограмма покажет все зачатки, и при их отсутствии важно максимально долго сохранять молочный зуб.

Что касается тяжелых наследственных нарушений, они затрагивают структуру эмали и дентина. Например, несовершенный амелогенез — наследственное нарушение формирования эмали, при котором зубы имеют измененный цвет и повышенную хрупкость. Современные генетические тесты позволяют оценить риски развития кариеса и пародонтита, склонность к воспалительным процессам и скорость восстановления тканей после лечения.

Ранее была названа неочевидная причина, из-за которой разрушаются и выпадают зубы.