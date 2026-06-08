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Общество

Рыбак нашел ампулы с кровью на берегу реки в Томской области

В Томской области на берегу Оби рыбак обнаружил пакеты с медицинскими отходами

Рыбак обнаружил выброшенные пакеты с медицинскими отходами на Оби недалеко от населенного пункта Каргасок Томской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

По данным источника, отходы лежат напротив устья Васюгана и Оби, примерно в 4 км от Каргаска. Мужчина передвигался на лодке и снял находку на видео. Автор отметил, что незадолго до этого в районе проходила плавучая поликлиника. Это уникальный социальный медицинский проект в Томской области, который ежегодно с весны до лета доставляет высококвалифицированных врачей в труднодоступные северные районы региона.

Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил проверить информацию о складировании медицинских отходов на берегу реки.

По поручению прокурора региона надзорное ведомство проведет проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Ранее рыбак случайно нашел на берегу Камы ржавый снаряд неизвестного происхождения.

 
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