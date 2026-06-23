Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Урале экс-полицейский годами насиловал падчериц

На Урале судят отчима, который годами насиловал падчериц
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Свердловской области прокуратура запросила 25 лет лишения свободы для бывшего полицейского-кинолога из Нижней Салды, обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицами. Об этом сообщает kp.ru.

Семейную пару арестовали в апреле прошлого года, в полицию обратилась родственница, на глазах у которой обвиняемый пытался надругаться над ребенком. Как установили следователи, мужчина несколько лет насиловал дочерей своей супруги, женщина все этот время покрывала мужа.

На начальном этапе следствия оба раскаивались и просили прощения у пострадавших. Бывшему полицейскому предъявлено обвинение по 39 эпизодам, связанным с изнасилованием малолетних. Его жене инкриминируют неисполнение родительских обязанностей и 30 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного.

Ранее в ХМАО осудили мужчину, годами развращавшего малолетнюю падчерицу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!