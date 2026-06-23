На Урале экс-полицейский годами насиловал падчериц

В Свердловской области прокуратура запросила 25 лет лишения свободы для бывшего полицейского-кинолога из Нижней Салды, обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицами. Об этом сообщает kp.ru.

Семейную пару арестовали в апреле прошлого года, в полицию обратилась родственница, на глазах у которой обвиняемый пытался надругаться над ребенком. Как установили следователи, мужчина несколько лет насиловал дочерей своей супруги, женщина все этот время покрывала мужа.

На начальном этапе следствия оба раскаивались и просили прощения у пострадавших. Бывшему полицейскому предъявлено обвинение по 39 эпизодам, связанным с изнасилованием малолетних. Его жене инкриминируют неисполнение родительских обязанностей и 30 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного.

Ранее в ХМАО осудили мужчину, годами развращавшего малолетнюю падчерицу.