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Общество

Слепой мужчина погиб после того, как случайно включил духовку и поджег свою куртку

В США слепой мужчина случайно включил духовку и погиб из-за пожара
Павел Михеев/РИА Новости

В США 73-летний слепой мужчина погиб в результате пожара, который, по предварительным данным, начался после того, как он случайно включил духовку, от которой загорелась его куртка, пишет New York Post.

Экстренные службы прибыли к дому мужчины после звонка о возгорании, однако спасти хозяина уже не удалось. По информации следователей, погибший, Джерри Мартин Эллис, случайно включил духовку, на которой находилась его куртка. Одежда загорелась, что привело к быстрому распространению дыма и огня в квартире.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление дымом в сочетании с тяжелыми термическими ожогами. Происшествие признано несчастным случаем.

По словам близких, Эллис любил прогулки в горах и у водопадов. Также он очень любил своего пуделя по кличке Джинджер. В полиции добавили, что продолжают расследование этого дела.

Ранее дом семьи сгорел из-за собаки, включившей тостер.

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