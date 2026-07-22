Большинство россиян не готовы одалживать друзьям более 10 тыс. рублей

Большинство россиян считают финансовую помощь близким естественной частью дружеских отношений, однако сами предпочитают не обращаться к друзьям за деньгами, оказавшись в сложной ситуации, показало исследование Альфа-Денег, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, 63% россиян хотя бы раз в жизни занимали деньги у друзей и сами давали им в долг. При этом лишь 6% считают, что идти за помощью к приятелям в случае финансовых трудностей не лучшая идея. Значительно чаще респонденты предпочитают действовать по ситуации (33%), рассчитывать на помощь родственников (27%) или использовать собственные накопления (20%). Обратиться за кредитом в банк или МФО готовы 14% участников исследования.

Сколько россияне готовы одалживать друзьям, даже близким? Чаще всего респонденты называли диапазон от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (40%). Еще 32% готовы дать в долг от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 16% — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Лишь 5% готовы одолжить более крупную сумму.

Надо отметить, что и сами участники опроса берут в долг у друзей в основном по мелочи. 26% респондентов максимально занимали 1–5 тыс. рублей, почти столько же (24%) — 5–10 тыс. рублей. Четверть россиян (24%) одалживали более крупные суммы, 10–50 тыс. рублей.

Россияне готовы помогать друзьям прежде всего в действительно важных жизненных обстоятельствах. Большинство (80%) могут одолжить деньги на лечение или лекарства, 78% — при непредвиденных расходах, 70% — если другу не хватает средств до зарплаты. Гораздо реже респонденты хотят финансировать не самые необходимые с их точки зрения траты: отдых (6%), подарки (9%) и другие необязательные расходы.

Финансовые вопросы нередко становятся источником напряжения между друзьями. 22% участников опроса признались, что им не отдавали долги вообще, еще 19% вернули свои деньги только частично. 15% респондентов в результате таких историй потеряли друзей или сильно сократили общение с ними. Наиболее рискованной для дружбы практикой респонденты считают постоянные просьбы занять деньги — так ответили около половины респондентов (48%).

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