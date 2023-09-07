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Юрист объяснила, как правильно давать в долг знакомым

Юрист Холодионова: если вы даете в долг более 10 тыс., то расписка обязательна

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В случае, когда вы даете в долг деньги знакомому, важно знать, заключать ли договор или взять/дать расписку, будут ли эти документы иметь «вес» в суде, если долг не вернут. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Юлия Холодионова.

«При передаче денег в долг обычно составляется расписка о факте их получения заемщиком. Именно она может помочь решить возникшие разногласия. Долговая расписка — односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например, денег или материальных ценностей. Передавая деньги в долг, важно составить расписку, чтобы ее можно было представить, например, в суде», — объяснила она.

Обычно расписки составляют в письменном виде, сумма при этом может быть разной, но если она более 10 тыс. рублей, то это обязательно, отметила юрист.

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сторону права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, даже если факт передачи денег видели несколько человек. При этом, по словам юриста, нужды в свидетелях при составлении расписки нет, однако они смогут подтвердить факт договоренностей, если возникнет разбирательство.

«Допустимо заверить расписку у нотариуса или не заверять в случае с невысокой суммой долга. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств либо засвидетельствовать подлинность подписей на нем», — добавила Холодионова.

Если расписка предусматривает конкретный срок возврата займа, то можно сразу обращаться в суд, если деньги не возвращают. Если суд выдал судебный приказ — его можно сразу направить в банк должника для списания денег с банковского счета либо передать приставам для принудительного взыскания.

«Законом также не запрещается прописывать в документе штраф за невозврат средств. Например, если человек не вернул деньги в срок, помимо процентов он может заплатить фиксированную сумму штрафа, которая должна быть указана в расписке. Также есть возможность написать в документе, что при невозврате долга процент увеличивается вдвое», — резюмировала она.

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