Стало известно, сколько россиян выбрали бы деньги вместо отпуска

Больше половины россиян не готовы отказываться от отпуска и продолжать работать ради дополнительной выплаты. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 64% респондентов сильно устают на работе из-за умственной и физической нагрузок, а также из-за стресса. Эти россияне всегда берут положенный им отпуск и считают неправильным отказываться от него. По их слова, никакие дополнительные выплаты не способны восстановить здоровье, моральное состояние и силы, которые иссякнут, если посвящать все свое время работе.

При этом другие 34% участников опроса заявили, что готовы трудиться без перерыва на отпуск, чтобы получить за это денежную компенсацию. Респонденты отметили, что существует работа, которая не отнимает все время и силы, благодаря чему перерывы на отдых можно не устраивать. Однако дополнительные деньги точно не будут лишними.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Часть из этих опрошенных пошутили, что хотели бы получить дополнительные выплаты и уйти в отпуск, чтобы желание работать у них стало больше.

Ранее россиянам напомнили о праве на компенсацию за неиспользованную часть отпуска.