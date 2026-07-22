Знаменитый шеф-повар получил пожизненное лишение свободы за производство наркотиков

Ливанский шеф-повар Жорж Ханна Диб, известный в интернете под псевдонимом Dr Food, заочно приговорен к пожизненному заключению по делу о производстве и контрабанде наркотиков, пишет Need to Know.

Приговор вынес уголовный суд провинции Маунт-Ливан. Помимо пожизненного срока с каторжными работами, блогеру назначили штраф и лишили гражданских прав. По данным властей, Диб находится за пределами страны и до сих пор разыскивается.

Следствие утверждает, что блогер вместе с другими обвиняемыми использовал свою компанию по производству продуктов питания для контрабанды наркотиков. По версии прокуратуры, их прятали в упаковках с печеньем и тортами, после чего отправляли за границу через Турцию.

Дело связано с крупной партией наркотиков, изъятой в 2024 году. Тогда правоохранители обнаружили около 820 килограммов гашиша, спрятанного в коробках с кондитерской продукцией, произведенной на предприятии в городе Баальбек.

Несмотря на вынесенный приговор, Жорж активно продолжат вести соцсети. Блогер публикует новые ролики, посвященные еде, и отвергает все обвинения. Он заявил, что стал жертвой несправедливого преследования и призвал подписчиков дождаться окончательного завершения судебного процесса.

Ранее шеф-повар из Латвии изрезал ножом помогавшего ему с ремонтом иранца из ревности.