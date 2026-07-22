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Знаменитое озеро в Сенегале вернуло свой цвет спустя четыре года

Розовое озеро Ретба в Сенегале вернуло свой цвет после наводнения 2022 года
Shutterstock/FOTODOM

Озеро Ретба в Сенегале, известное как Розовое озеро, вернуло свой цвет после наводнения 2022 года, которое нарушило его экосистему и привело к остановке добычи соли. Об этом сообщает агентство Reuters.

В августе 2022 года Дакар накрыло сильное наводнение. Власти сбросили паводковые воды в водоем, и пресная вода погубила уникальные для водоема микроорганизмы, в частности, водоросли Dunaliella salina, дающие розовый цвет.

Кроме того, в результате стихии была остановлена добыча соли. Это нанесло серьезный экономический удар — около 3 000 сборщиков и еще 2 000 человек в смежных сферах остались без работы, а туристический поток (7–8 тысяч посетителей в сезон) практически сошел на нет.

Для восстановления озера местные ассоциации собрали примерно 23 млн франков КФА, арендовали насосы и проложили 600 метров трубопровода, чтобы откачать лишнюю воду в море. Позже к ним подключились власти с более мощным оборудованием. После этого соленость и цвет постепенно вернулись, и в начале месяца общины провели традиционную церемонию официального открытия озера для добычи соли, что дало толчок экономике и туризму.

Один из сборщиков, Сейду Туре, рассказал, что работа на озере тяжелая, но именно она позволила ему купить землю, лошадей и скот. Поэтому он советует другим не сомневаться в этом промысле.

Ранее в Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения.

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