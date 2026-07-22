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Общество

Россиянам начислят пенсионные баллы за уход за пожилым родственником

Депутат Говырин: уход за пожилым родственником засчитывается в трудовой стаж
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут официально оформить уход за пожилым родственником в возрасте от 80 лет или инвалидом первой группы. В этих случаях каждый год ухода засчитывается как год страхового стажа и предполагает начисление пенсионных баллов, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Право оформить уход за родственником предоставляется трудоспособным россиянам в возрасте от 14 лет при отсутствии другого заработка или ИП. Причем ухаживать допустимо как при совместном проживании, так и при раздельном, отметил депутат.

«Прежняя выплата в 1,2 тыс. рублей ухаживающему больше не назначается, ― предупредил Говырин. ― Вместо неё надбавка на уход теперь идёт напрямую пенсионеру и с 1 января 2026 года составляет чуть более 1,4 тыс. рублей к страховой пенсии. То есть деньги получит именно родитель».

Ухаживающий человек при этом получает страховой стаж – год к году, а также 1,8 пенсионного балла, добавил парламентарий. Однако он подчеркнул, что для этого нужно иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода за пожилым родственником. Начисление баллов происходит после подачи заявления в Соцфонде по месту жительства пенсионера по итогам года, то есть задним числом, пояснил Говырин. Он напомнил, что с января будущего года эти нормы ужесточат – об уходе нужно будет заявлять заранее, а затем – ежегодно подтверждать.

Напомним, россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Для получения этой меры поддержки нужно обратиться в органы соцобслуживания. Как отмечала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур, в числе обязанностей соцработников могут быть, например, покупка продуктов, оплата коммуналки, уборка.

Право на такую помощь имеют одинокие и малоимущие пенсионеры, граждане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя. Также соцработника должны предоставить инвалидам и тем гражданам, которые временно утратили способность к самообслуживанию.

Ранее стало известно, сколько стоит уход за пожилыми родственниками.

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