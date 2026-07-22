Полиция нашла в лесу под Иркутском замаскированную майнинг-ферму

В Иркутском районе сотрудники полиции нашли незаконную майнинг-ферму, подключенную к опоре линии электропередачи в лесном массиве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По данным ведомства, поводом для проверки стало сообщение, поступившее в дежурную часть отдела полиции от Иркутской электросетевой компании. Представители организации сообщили, что в деревне Столбова выявлена майнинг-ферма. После этого на место выехала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра полицейские нашли в лесу 12 устройств для майнинга, которые незаконно подключили к ближайшей опоре линии электропередачи. Оборудование спрятали под маскировочной сеткой. Вся техника изъята.

По предварительной оценке, ущерб энергосистеме Иркутской области мог превысить 2,5 млн рублей.

Полиция проводит проверку по факту незаконного подключения оборудования к электросетям. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Ранее сообщалось о выявлении в Дагестане тайной криптофермы с десятками устройств.