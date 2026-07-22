В стране ЕС выросло число инцидентов на почве национальной ненависти

В Польше увеличивается количество правонарушений, которые были совершены на почве национальной и расовой ненависти. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на полицейскую статистику.

По этой информации, только за прошедшие выходные в Польше зарегистрировали 14 проявлений ненависти в отношении иностранцев, в результате чего пострадали 18 человек. Полиция задержала семь подозреваемых. В десяти случаях агрессия была направлена против украинцев. Один раз пострадала пара супругов из Белоруссии, также один раз жертвой польских хулиганов стал гражданин Маврикия.

Иностранных граждан оскорбляли и били в торговых центрах, магазинах, в общественном транспорте и на его остановках.

По данным газеты Rzeczpospolita, в первом полугодии текущего года полицейские зарегистрировали от проживающих на польской территории украинских граждан 180 заявлений о различных актах агрессии, которые были совершены против них местными жителями, что на 30% больше, чем за такой же период прошлого года. За весь 2025 год таких жалоб было 275. Чаще всего украинцы жаловались на избиения, оскорбления и травлю в интернете.

Ранее в Польше заявили о раздражении из-за «наглого» поведения Украины.