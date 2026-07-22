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Общество

Донцова о состоянии покусанного собакой внука: «Парализовало от страха»

Дарья Донцова рассказала о состоянии внука, которого чуть не загрызла собака
Евгений Одиноков/РИА Новости/dontsovaofficial/Telegram

Писательница Дарья Донцова рассказала о происшествии со своим семилетним внуком Сашей, на которого накануне в подмосковном селе Дубцы набросилась собака. В момент, когда пес вцепился мальчику в голову, ее хозяин был рядом и с улыбкой наблюдал за происходящим, пока не вмешался прохожий, рассказала автор в беседе с kp.ru.

Писательница отметила, что ребенок играл на улице, когда рядом проходил мужчина с собакой. В какой-то момент она внезапно набросилась на мальчика и схватила его за голову.

«Сашу от ужаса парализовало, он даже кричать не мог, — вспоминает Донцова. — А мужик стоял, смотрел и улыбался. На наше счастье мимо проходил другой мужчина. Он отбил ребенка. И принес окровавленного Сашу домой».

После случившегося быстро приехала скорая помощь из Центра Рошаля в Красногорске, врачи отнеслись к мальчику с вниманием и заботой, отметила писательница, выразив медикам благодарность. По ее словам, раны на голове Саши зашили, сейчас его жизни ничего не угрожает, однако и сам ребенок, и его близкие находятся еще в шоковом состоянии.

Донцова напомнила, что является председателем общественного совета ФСИН, и уже направила ведомству информацию об инциденте и фотографии пострадавшего внука. По ее словам, сотрудники ведомства «взбесились» из-за произошедшего, так как это уже не первый случай.

«Соседи рассказывают, что уже писали на этого мужика заявление в полицию. Участковый на заявления не реагировал, потому что он с этим мужиком якобы дружит», — заявила писательница, добавив, что теперь правоохранители расследуют ситуацию как с собакой и ее владельцем, так и с участковым.

Напомним, до этого хозяин собаки, которая напала на внука Донцовой, рассказал свою версию происшествия. По его словам, в момент нападения несколько детей, в числе которых был семилетний Саша, катались на квадроцикле. В какой-то момент они слезли с него, и мальчик побежал к собаке. Животное набросилось на ребенка, повалило на землю и стало его грызть. При этом хозяин утверждает, что пытался оттянуть пса за поводок.

Мужчина также добавил, что пытался оказать первую помощь ребенку, а после – связаться с его родителями, «чтобы чем-то помочь».

Ранее сообщалось, что хозяину собаки, напавшей на внука Донцовой, грозит заключение.

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