Врач объяснила, почему в июне у женщин мог массово сбиться менструальный цикл

Сообщения о массовых сбоях менструального цикла у женщин в июне, скорее всего, связаны с обсуждением темы в соцсетях, и вряд ли указывают на глобальную проблему. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Казакова, врач-гинеколог клиник «Атлас».

«То, что называют «июньским феноменом», с высокой вероятностью связано с тем, что тему стали активно обсуждать в соцсетях, а не с каким-то единым внешним фактором», — сказала Казакова.

Она отметила, что менструальный цикл — чувствительная система, которая реагирует на стресс, смену климата, нарушения сна, физические нагрузки, изменения в питании и даже на эмоциональное напряжение от чтения новостей.

«Сбой цикла может происходить по самым разным причинам: от банального стресса до сезонных изменений, и единичные случаи не означают, что происходит что-то массовое и необъяснимое», — объяснила гинеколог.

Когда одна тема становится вирусной в соцсетях, люди начинают чаще замечать и фиксировать у себя похожие симптомы — это известный психологический эффект, который усиливает восприятие «массовости» явления.

«Если нарушение цикла произошло впервые за долгие годы и не сопровождается другими тревожными симптомами, чаще всего это временная реакция организма, которая нормализуется сама», — уточнила Казакова.

Однако если сбои повторяются, цикл стал нерегулярным или появились необычные симптомы — боль, обильные кровотечения, задержки более чем на 2–3 недели — это повод обратиться к врачу для обследования.

«Главное — внимательно относиться к своему здоровью и при стойких нарушениях цикла вовремя проходить консультацию гинеколога», — подытожила Казакова.

До этого в соцсетях девушки стали активно жаловаться, что у них месячные либо совсем пропали, либо пришли дважды за месяц. У некоторых такой сбой произошел впервые за долгие годы. Сначала специалисты пытались объяснить «июньский феномен» жарой в Европе, но на сбои жаловались и девушки из других регионов.

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