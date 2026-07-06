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Наука

Можно ли предотвратить ранний климакс, рассказала врач

Врач Носонова: ожирение, курение и стресс повышают риск раннего климакса
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Климакс — это гормональная перестройка, приводящая к репродуктивной дисфункции. Ранний климакс (преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ), ранняя менопауза) возникает у женщин до 45 лет на фоне угасания гормональной функции яичников, снижения уровня эстрогенов. Ожирение, курение и стресс повышают вероятность раннего наступления менопаузы, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Лидия Носова.

Ранняя менопауза, по словам врача, проявляется нарушениями менструального цикла, приливами жара, ночной потливостью, раздражительностью, перепадами настроения, плаксивостью, головными болями, болями в мышцах и суставах, бессонницей, депрессией, тревожными расстройствами, снижением концентрации внимания и памяти.

«От возраста наступления климакса во многом зависят будущие показатели здоровья. У женщин с преждевременной недостаточностью яичников или ранней менопаузой наблюдается ранняя потеря эстрогенов, что отрицательно воздействует на когнитивные способности, настроение, сердечно-сосудистое, костное и сексуальное здоровье. Факторы, лежащие в основе патогенеза, можно разделить на спонтанные и индуцированные. К спонтанным относятся генетические, иммунологические (аутоиммунные), а также инфекционные, а к индуцированным — оперативные вмешательства на яичниках, химио- и лучевая терапия, воздействие гонадотоксичных агентов, эмболизация маточных артерий», — объяснила врач.

На генетические, аутоиммунные факторы повлиять невозможно, это немодифицируемые факторы. К модифицируемым факторам риска развития раннего климакса относят курение, ожирение и стресс.

«При избыточном весе запускается каскад нарушений, которые могут негативно влиять на работу яичников и истощать овариальный резерв раньше времени. Ожирение часто сопровождается низкоинтенсивным хроническим воспалением, которое тоже может оказывать повреждающее действие на ткани, в том числе на яичники. В табачном дыме много токсичных веществ, которые ускоряют потерю яйцеклеток, вызывают окислительный стресс, нарушают гормональный баланс и ухудшают кровоснабжение, что мешает нормальному созреванию фолликулов. При хроническом стрессе повышается уровень кортизола, что тоже приводит к преждевременному истощению пула примордиальных (самых ранних) фолликулов. В целом снижение уровня стресса (через релаксацию, хобби, работу с психологом, коррекцию режима) — это хорошая общая поддержка для женского здоровья», — заключила доктор.

Ранее назван способ снизить потерю костной массы у женщин после 44-56 лет.

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