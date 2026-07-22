Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Петербуржец обокрал сотрудницу пекарни и растерял добычу из-за дырявого кармана

В Петербурге вор ограбил женщину и растерял добычу из-за дырявого кармана
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 46-летний мужчина ограбил женщину и растерял добычу из-за дыры в кармане. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 14 марта на Народной улице, однако известно об этом стало лишь сейчас. По версии стражей порядка, злоумышленник зашел в подсобное помещение пекарни, когда сотрудница выносила хлеб в торговый зал, и украл ее сумку. Внутри лежали документы, телефон и беспроводные наушники — ущерб превысил 54 тысячи рублей.

Когда вора поймали, он признался, что спрятал гаджеты в карман, в подкладке которого была дыра — из-за этого он растерял добычу по пути с места кражи. Сумку, в которой оставались документы, он выбросил.

Мужчине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчину, укравшего топливо из каршеринговых машин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!