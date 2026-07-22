Петербуржец обокрал сотрудницу пекарни и растерял добычу из-за дырявого кармана

В Петербурге 46-летний мужчина ограбил женщину и растерял добычу из-за дыры в кармане. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 14 марта на Народной улице, однако известно об этом стало лишь сейчас. По версии стражей порядка, злоумышленник зашел в подсобное помещение пекарни, когда сотрудница выносила хлеб в торговый зал, и украл ее сумку. Внутри лежали документы, телефон и беспроводные наушники — ущерб превысил 54 тысячи рублей.

Когда вора поймали, он признался, что спрятал гаджеты в карман, в подкладке которого была дыра — из-за этого он растерял добычу по пути с места кражи. Сумку, в которой оставались документы, он выбросил.

Мужчине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчину, укравшего топливо из каршеринговых машин.