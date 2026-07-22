Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Нейропсихолог объяснила связь анонимности в интернете с агрессией

Нейропсихолог Истомина: анонимность в интернете снижает чувство риска
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Возможность сохранять анонимность в интернете снижает чувство риска и может стать причиной закрепления агрессивного поведения. Об этом газете «Известия» рассказала нейропсихолог, основатель и руководитель сети центров нейропсихологии и логопедии Алена Истомина.

Специалист объяснила, что человеческий мозг постоянно оценивает последствия поступков и возможные награды. В случае, если вероятность наказания кажется минимальной, реакция системы вознаграждения на ожидаемый результат становится сильнее, а значение рисков снижается.

«Дофамин в данном случае отвечает не столько за удовольствие, сколько за ожидание значимого события и закрепление поведения. Если агрессивный комментарий вызвал большое количество ответов или обсуждений, мозг воспринимает это как успешный опыт и повышает вероятность повторения подобного поведения», — отметила нейропсихолог.

По ее словам, таким образом формируется устойчивая поведенческая привычка. При анонимном общении нет значимой части невербальных сигналов, в числе которых интонация, взгляд и выражение лица собеседника. При таких обстоятельствах в мозг пользователя поступает меньше информации, позволяющей лучше понимать эмоции других людей и сдерживать агрессию.

Эксперт добавила, что сильное чувство раздражения способно на некоторое время снизить самоконтроль. В итоге пользователь может оставить негативный комментарий ради получения быстрой эмоциональной разрядки, осознавая при этом риск возникновения конфликта или деанонимизации.

Психиатр-нарколог Мария Касперович до этого рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что после вспышки раздражения человек может объяснять свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. По ее словам, многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями.

Ранее психолог объяснила, почему болельщики сильно переживают из-за неудачи любимой команды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!