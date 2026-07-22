Нейропсихолог объяснила связь анонимности в интернете с агрессией

Возможность сохранять анонимность в интернете снижает чувство риска и может стать причиной закрепления агрессивного поведения. Об этом газете «Известия» рассказала нейропсихолог, основатель и руководитель сети центров нейропсихологии и логопедии Алена Истомина.

Специалист объяснила, что человеческий мозг постоянно оценивает последствия поступков и возможные награды. В случае, если вероятность наказания кажется минимальной, реакция системы вознаграждения на ожидаемый результат становится сильнее, а значение рисков снижается.

«Дофамин в данном случае отвечает не столько за удовольствие, сколько за ожидание значимого события и закрепление поведения. Если агрессивный комментарий вызвал большое количество ответов или обсуждений, мозг воспринимает это как успешный опыт и повышает вероятность повторения подобного поведения», — отметила нейропсихолог.

По ее словам, таким образом формируется устойчивая поведенческая привычка. При анонимном общении нет значимой части невербальных сигналов, в числе которых интонация, взгляд и выражение лица собеседника. При таких обстоятельствах в мозг пользователя поступает меньше информации, позволяющей лучше понимать эмоции других людей и сдерживать агрессию.

Эксперт добавила, что сильное чувство раздражения способно на некоторое время снизить самоконтроль. В итоге пользователь может оставить негативный комментарий ради получения быстрой эмоциональной разрядки, осознавая при этом риск возникновения конфликта или деанонимизации.

Психиатр-нарколог Мария Касперович до этого рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что после вспышки раздражения человек может объяснять свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. По ее словам, многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями.

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