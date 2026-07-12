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Врач объяснила, почему люди срываются на самых близких

Психиатр Касперович: срываются на близких, потому что рядом безопасно
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

После вспышки раздражения человек объясняет свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. Многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Каждый может сорваться. Это нормальная реакция на сильное напряжение. Но если вспышки становятся привычкой, а после каждой звучит «меня довели» — стоит спросить: действительно ли причина всегда снаружи?» — объясняет специалист.

Люди редко позволяют себе такое с начальником или случайным прохожим. Агрессия направлена на самых близких.

«Многие говорят, что семья выводит их из себя. На самом деле причина другая: рядом с близкими человек чувствует себя в безопасности. Он знает, что после крика его не уволят и не разорвут отношения. Поэтому напряжение выплескивается дома», — отмечает Касперович.

Эмоциональные срывы редко возникают внезапно. Они становятся следствием хронического стресса, переутомления, тревоги или выгорания. «Раздражительность сама по себе не диагноз. Но если обычные бытовые ситуации выводят из себя — это повод обратить внимание на свое состояние, а не только на поведение окружающих», — поясняет врач.

Опасность в том, что человек перестает замечать свою ответственность. После каждой вспышки находится объяснение: дети шумели, супруг сказал не тем тоном, накопилась усталость.

«Фраза «меня довели» удобна. Она позволяет не испытывать вину и не анализировать свою реакцию. Пока виноваты только окружающие, человеку не приходится признавать проблему», — подчеркивает Касперович.

Постоянное оправдание агрессии становится привычкой. Мозг запоминает эту модель как допустимую. Любые сложные эмоции — раздражение, обида или бессилие — выражаются через гнев.

«Если человек годами реагирует криком, реакция становится автоматической. Он действует по сценарию», — рассказывает специалист.

Простой способ понять, выходит ли ситуация из-под контроля: посмотреть, что происходит после конфликта.

«Если человек признает ответственность, извиняется и делает выводы — это одно. Если каждый раз звучит только «меня довели» — вероятность повторения конфликта выше», — отмечает Касперович.

Постоянные срывы могут быть симптомом тревоги, депрессии или других состояний, резюмировала врач.

Ранее психолог дала советы, как правильно ссориться, чтобы не развестись.

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