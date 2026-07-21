Психолог объяснила, почему болельщики сильно переживают из-за неудачи любимой команды

Многие болельщики воспринимают поражение любимой спортивной команды как собственную неудачу. Причиной такого отношения может быть временное ослабление психологических границ. Об этом газете «Известия» сообщила психолог, экзистенциальный психотерапевт и медиатор Анна Васильева.

По словам специалиста, сильные переживания болельщика связаны с механизмами слияния, групповой идентификацией, а также с иллюзией контроля. В ходе матча внимание сосредотачивается только на поле и игроках, а ритм большого количества людей способствует усиленному чувству единства.

Психолог объяснила, что при победе любимой команды человек может воспринимать успех как подтверждение правильности своего выбора. Однако при проигрыше болельщик сталкивается со стыдом, ощущая, что неудача показывает его уязвимость.

«При здоровой идентификации радость или разочарование от поражения длится час или вечер, это какой-то короткий промежуток времени. А при патологической зависимости человек застревает вот в этих переживаниях», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что тревожными сигналами являются злость, которая не проходит на протяжении долгого времени, агрессия, потеря других интересов и сужение круга общения. При этом болельщик со здоровым отношением к играм понимает, что любой исход не определяет его собственную жизнь.

Психолог Арсений Петров до этого предупреждал, что вмешиваться в конфликт посторонних людей в общественном месте стоит только в тех случаях, когда существует реальная угроза здоровью или жизни человека, либо когда заметны признаки насилия и одна из сторон явно беззащитна. Однако, по его словам, обычный словесный конфликт между равными людьми не является поводом для вмешательства.

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