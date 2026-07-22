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Общество

Самолет-разведчик США снова заметили над Черным морем

Американский самолет-разведчик более шести часов патрулирует Черное море
Leidos

Самолет-разведчик США около шести часов патрулировал над акваторией Черного моря. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о самолете Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II, он вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» в среду около 9:00 по московскому времени.

«Примерно в 140 километрах от побережья Грузии самолет развернулся, направился в обратную сторону, долетел до отметки в около 150 километров от берегов Румынии, развернулся снова и продолжил летать по такой траектории», — сказано в материале.

18 июля сообщалось, что Bombardier Challenger 650 Artemis II в очередной раз совершил полет над Черным морем. Как писало ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза, воздушное судно вылетело с аэродрома базирования в румынской Констанце, а затем совершило несколько кругов над нейтральными водами. Спустя приблизительно 40 минут самолет приземлился.

Источник отметил, что недолгое пребывание в воздухе нехарактерно для самолета Североатлантического альянса, который обычно летает по несколько часов.

Ранее самолет-разведчик НАТО появился в районе Финского залива.

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