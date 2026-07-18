Самолет НАТО пролетел над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II в очередной раз совершил полет над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

По словам собеседника агентства, воздушное судно вылетело с аэродрома базирования в румынской Констанце, а затем совершило несколько кругов над нейтральными водами. Спустя приблизительно 40 минут самолет приземлился.

Источник отметил, что недолгое пребывание в воздухе нехарактерно для самолета Североатлантического альянса, который обычно летает по несколько часов.

Эксперт также отметил, что за последние месяцы Bombardier Challenger 650 Artemis II неоднократно появлялся над южной частью Черного моря.

16 июля сообщалось, что польские истребители третий день подряд поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем. Они сначала сопроводили два российских Су-30 над Балтикой, а затем были направлены на перехват самолета-разведчика Ил-20, находившегося примерно в 30 километрах от мыса Ястшембя-Гура.

Ранее самолет-разведчик НАТО появился в районе Финского залива.