«Не пиво»: врач назвала лучшие напитки в жару

Гастроэнтеролог Степанова: сладкие соки и пиво только усиливают жажду в жару

В жару организм взрослого теряет до 2–3 литров жидкости в сутки только с потом и дыханием. О том, какие напитки реально утоляют жажду, а какие ее усугубляют, «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

Первое место и эталон — обычная негазированная вода комнатной температуры.

«Норма жидкости для взрослого летом — около 30–35 мл на килограмм массы тела в день. Для человека весом 70 кг это 2,1–2,5 литра. На жаре норма поднимается до 3–4 литров. Пить равномерно небольшими порциями по 200–300 мл, а не залпом литр после жажды», — объясняет Степанова.

Второе место — изотонические напитки с электролитами. Пот содержит не только воду, но и натрий, калий, магний. Если восполнять только воду, можно развести остатки солей и получить гипонатриемию — слабость, головную боль, судороги. Спортивные изотоники решают эту задачу при длительной активности на солнце.

Третье место — кисломолочные напитки: айран и тан. Это естественный изотоник: вода, белок, соли натрия и калия, лактобактерии. Айран утоляет жажду, насыщает кишечник пробиотиками и не раздражает желудок. Не подходит только людям с непереносимостью лактозы и тяжелой гипертонией.

Четвертое место — несладкие травяные настои и зеленый чай. Зеленый чай содержит антиоксиданты, отлично освежает в горячем виде через парадоксальный механизм потоотделения. Холодный зеленый чай со льдом и мятой — рабочая альтернатива газировкам.

Пятое место — компот из свежих или сушеных фруктов без сахара. Он содержит витамины и минералы. Главное — не превращать его в концентрированный сладкий сироп, который только усиливает жажду.

«А теперь о напитках, которые жажду только усиливают, — предупреждает Степанова. — Сладкие газировки содержат 8–11 грамм сахара на 100 мл. После такой газировки концентрация глюкозы в крови подскакивает, организм забирает воду из тканей, чтобы ее разбавить, и жажда возвращается через 30–40 минут».

Сладкие соки из коробок — в той же категории. Концентрация фруктозы в стакане сока выше, чем в свежем яблоке. Свежевыжатый сок лучше разбавлять водой 1:1 и пить не больше 150–200 мл за раз.

Энергетики дают стимуляцию сердца и нервной системы, кофеин работает как мочегонное. У молодых людей на солнце нередки эпизоды тахикардии и обмороков.

Пиво и алкоголь блокируют выработку антидиуретического гормона, и почки активно гонят жидкость наружу. Пол-литра пива дают минусовый водный баланс.

Ранее были названы неожиданные продукты, которых следует избегать в жару.