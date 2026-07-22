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Общество

Москвичи забили тревогу из-за прихода неизвестных «травить кошек» в подвале дома

«Осторожно, Москва»: жители Митино заявили о пришедших «травить кошек» мужчинах
Shutterstock/AshimovSJ

Жильцы одного из домов в столичном районе Митино обвинили пришедших к ним «неизвестных людей в защитных костюмах» в намерении отравить кошек в подвале. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Информация поступила из дома №43 на Митинской улице. По словам местных жителей, днем 22 июля в подвал здания прошли двое мужчин, которые объявили, что будут «травить кошек». Один из них был одет в защитный костюм, добавили очевидцы.

«Они не представлялись, сказали, что будут травить кошек, и зашли в подвал. Сейчас соседи вызывают 112», — рассказала каналу одна из живущих в доме женщин.

Судя по сделанным очевидцами и опубликованным каналом фотографиям, один из визитеров одет в белый матерчатый костюм с капюшоном и высокие ботинки, а второй пришел в обычных штанах и футболке без заметных опознавательных знаков, с рюкзаком на спине.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало, сообщений со стороны ответственных за отлов беспризорных животных — тоже.

Ранее жители московского района нашли во дворе тела множества кошек.

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