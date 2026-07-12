Фитнес-эксперт раскрыл, как перестать откладывать занятия спортом

Отсрочка тренировок «до понедельника» связана с нежеланием психики сталкиваться с трудностями, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов. Лучше не строить амбициозных планов и не требовать от себя лишнего, чтобы перестать прокрастинировать, посоветовал он.

«Понедельник кажется удобной точкой старта, потому что психика любит красивые рубежи. Кажется, что с чистой даты начать легче. На деле мозг просто выторговывает себе отсрочку. Спорт связан в голове с усилием, потным лицом, чужими взглядами в зале, и психика заранее уводит нас от этих ощущений. Пока вы ждете понедельника, вы получаете двойную выгоду. Сегодня можно лежать на диване и при этом чувствовать себя человеком с планом. Ощущение принятого решения дает мозгу почти такую же порцию удовольствия, как само действие, поэтому планирование так легко заменяет тренировки. Стоит убрать из головы образ большой цели. Абонемент на год, 5 тренировок в неделю, минус 15 килограммов. Такая картинка пугает сильнее, чем вдохновляет, и мозг отвечает на нее избеганием. Договоритесь с собой на 10 минут движения сегодня. Приседания у плиты, прогулка вокруг дома, растяжка на коврике перед сериалом. Порог входа настолько низкий, что отговорки выглядят смешно. А дальше срабатывает инерция», — подчеркнул он.

Тренер раскрыл, как выработать полезную привычку и начать заниматься спортом. Халимов напомнил, что пропущенная тренировка — не провал, по этой причине некоторые забрасывают спорт.

«Новая привычка приживается быстрее, если прицепить ее к старой. После утреннего кофе 20 приседаний. После чистки зубов 2 минуты планки. Мозг перестает принимать отдельное решение о тренировке, она запускается автоматически, как продолжение знакомого действия. Через 3 или 4 недели такая связка держится уже сама, без волевых усилий. Также сложите форму с вечера и положите ее на видное место. Каждое лишнее действие утром снижает шансы на тренировку, каждое убранное препятствие их повышает. Кроссовки у двери работают лучше любых обещаний самому себе. По той же причине домашние 15 минут с гантелями чаще доживают до привычки, чем зал на другом конце города. И перестаньте относиться к пропущенной тренировке как к провалу. Люди бросают спорт как раз после срыва, потому что внутренний критик объявляет всю затею проваленной. Пропустили день, значит просто пропустили день. Следующая тренировка ближайшая по расписанию, и подойдет любая среда, пятница или суббота. Когда движение перестает быть экзаменом, который можно завалить, оно становится частью жизни», — заключил он.

Ранее эксперт по фитнесу предупредил о вреде просмотра фильмов на тренировке.