Младенец, недавно научившийся ходить, упал в ведро и захлебнулся в Якутии

SakhaDay.ru: в Якутии младенец научился ходить, упал в ведро и захлебнулся

В Якутии восьмимесячный ребенок упал в ведро с водой и захлебнулся. Об этом сообщает SakhaDay.ru.

Все случилось в Эвено-Бытантайском районе. Младенец, который незадолго до этого научился ходить, дошел до ведра и перевернулся внутрь. В результате ребенок захлебнулся в воде и не выжил. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Красноярском крае двухлетний мальчик упал в септик и захлебнулся — это произошло, когда мать отпустила ребенка погулять во дворе частного дома. Спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.