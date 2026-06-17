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Общество

В Красноярском крае двухлетний мальчик упал в септик и захлебнулся

В Красноярском крае ребенок захлебнулся в септике

В Богучанске двухлетний мальчик играл во дворе дома, упал в септик и захлебнулся, спасти его не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 12 июня, 41-летняя мать мальчика отпустила сына погулять во дворе частного дома. Через некоторое время женщина обнаружила сына в септике, расположенном без признаков жизни, спасти ребенка не удалось, он захлебнулся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Тульской области ребенок во время игр провалился в канализацию. Мальчик играл с друзьями на заброшенном футбольном поле. Дети забежали в кусты, где под грудой досок и шифера скрывался канализационный люк без крышки, мальчик рухнул в воду и не смог самостоятельно оттуда выбраться. На крики о помощи прибежали прохожие. Девятиклассник, учительница и подоспевшая мать пострадавшего вытащили ребенка.

Ранее мужчина упал в колодец во Владивостоке и более двух часов просидел в холодной воде.

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