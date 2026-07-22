Полиция в Италии нашла кокаин стоимостью $290 млн в партии бананов

В Италии полицейские нашли 770 кг кокаина в партии бананов из Эквадора

Итальянские правоохранители изъяли около 770 килограммов кокаина, спрятанного в контейнере с бананами, прибывшем из Эквадора. По оценкам следствия, стоимость партии на черном рынке могла достигать €250 миллионов, пишет Fox News.

Крупную партию наркотиков обнаружили в порту Вадо-Лигуре. Во время проверки сотрудники финансовой полиции Италии нашли 650 тщательно спрятанных упаковок с веществом внутри рефрижераторного контейнера с бананами.

Экспресс-анализ подтвердил, что изъятое вещество является кокаином высокой степени чистоты. По данным властей, операция стала одной из крупнейших антинаркотических акций, проведенных в этом порту за последние годы.

Следователи отметили, что контейнер был выявлен после анализа торговых маршрутов между Южной Америкой и Италией. Порт Вадо-Лигуре считается одним из важных пунктов доставки товаров в Европу и регулярно находится в поле зрения международных наркокартелей.

В полиции заявили, что подобные операции являются частью масштабной борьбы с международной наркоторговлей и направлены на пресечение поставок запрещенных веществ в европейские страны.

Ранее у берегов Мексики задержали лодку с 1,2 тонны кокаина.