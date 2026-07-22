Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,0
STUDIO MELANGE/Shutterstock/FOTODOM

В среду, 22 июля, в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,0. Оно зафиксировано в 160 километрах юго-западнее Тбилиси в направлении Ниноцминда. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По данным грузинского Института изучения Земли, землетрясение зафиксировано в 00.34 (23.34 мск), его эпицентром стало село Гореловка в десяти километрах восточнее Ниноцминда.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Предыдущее землетрясение в Грузии произошло 23 июня.

Эпицентром стало село Хончиори в семи километрах западнее Амбролаури (примерно в 260 километрах от Тбилиси).

На следующий день, 24 июня, землетрясение произошло в Венесуэле. В результате не выжили по меньшей мере 3685 человек. По официальным данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

Ранее ученые впервые стали свидетелями рождения части коры Земли.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!